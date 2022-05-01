Чемпионат Шотландии, 35 тур

Селтик – Рейнджерс – 1:1

Голы: Жота, 21 – Сакала, 67

Команда Джованни ван Бронкхорста отставила на 6 очков за 4 тура до финиша, поэтому именно ей больше нужна была победа. У Селтика была мощная поддержка трибун, на которых заметили Джона Терри – легенда Челси еще в 2006 году признавался, что является фанатом "кельтов".

Гости несколько активнее начали матч, но именно им пришлось вытаскивать мяч из сетки на 21-й минуте. Маеда ворвался в штрафную и выполнил передачу в центр, где уже поджидал Жота. Рейнджерс был вынужден окончательно переходить на штурм, однако до перерыва ничего толкового не получилось.

Трабзонспор в седьмой раз в своей истории стал чемпионом Турции – титул "вручил" недавний соперник Шахтера

Именитый Джо Харт капитулировал на 67-й минуте. Сакала пробил точно под ближнюю стойку, что стало неожиданностью для экс-кипера Ман Сити. Тот же Сакала мог вырвать для Рейнджерс все 3 очка, однако Харт отбил пушку замбийца.

Селтик сохранил комфортное преимущество в 6 очков и имеет гораздо лучшую разницу забитых-пропущенных. Фактически команде Постекоглу достаточно одной победы в оставшихся 3 матчах, а для математической гарантии возвращения чемпионства нужно 4 пункта.

Эвертон героически бил Челси – Миколенко стал героем двух супермоментов в матче за жизнь в АПЛ