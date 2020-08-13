Селтик подписал форварда Вест Хэма

Вест Хэм продал швейцарского форварда Альбиана Айети Селтику, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Игрок подписал с шотландской командой контракт на 4 года, сумма трансфера не разглашается. В прошлом сезоне АПЛ Альбиан провел 9 матчей.

Напомним, за Селтик выступает 23-летний украинский вингер Марьян Швед. По итогам прошлого сезона чемпионата Шотландии "кельты" завоевали золотые медали 9-й раз подряд.

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