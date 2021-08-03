Голкипер Джо Харт и полузащитник Джеймс Маккарти стали футболистами Селтика, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт Маккарти с Кристал Пэлас завершился, поэтому ирландец присоединился к "кельтам" на правах свободного агента и подписал 4-летнее соглашение. За 34-летнего Харта шотландский клуб заплатил Тоттенхэму около 1 млн евро, его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Напомним, в прошлом сезоне Селтик впервые за 10 лет уступил чемпионский титул Шотландии Рейнджерс.

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