Селтик подписал Болинголи-Мбомбо – Швед будет играть с кузеном Лукаку

Защитник Боли Болинголи-Мбомбо усилит оборонительную линию Селтика.

Боли Болинголи-Мбомбо отныне будет защищать цвета Селтика, сообщает официальный сайт клуба.

Швед не помог Селтику обыграть Санкт-Галлен – украинец второй раз подряд вышел в стартовом составе

24-летний бельгиец подписал с шотландским грандом контракт на 4 года. Рапид Вена, за который выступал Боли, получит за защитника 3 млн фунтов.

Стоит отметить, что Болинголи-Мбомбо является двоюродным братом форварда Манчестер Юнайтед Лукаку.

Напомним, накануне к команде Нила Леннона присоединился украинский вингер Марьян Швед, и уже успел сыграть в двух спаррингах за новый клуб.

Швед как великолепное оружие Селтика – британские СМИ и фаны оценили тяжелый старт украинца, прикоснувшегося к истории