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Селтик подписал Болинголи-Мбомбо – Швед будет играть с кузеном Лукаку

13:13 27 Читати українською
Селтик подписал Болинголи-Мбомбо – Швед будет играть с кузеном Лукаку
Боли Болинголи-Мбомбо / Фото ФК Селтик

Защитник Боли Болинголи-Мбомбо усилит оборонительную линию Селтика.

Боли Болинголи-Мбомбо отныне будет защищать цвета Селтика, сообщает официальный сайт клуба.

Швед не помог Селтику обыграть Санкт-Галлен – украинец второй раз подряд вышел в стартовом составе

24-летний бельгиец подписал с шотландским грандом контракт на 4 года. Рапид Вена, за который выступал Боли, получит за защитника 3 млн фунтов.

Стоит отметить, что Болинголи-Мбомбо является двоюродным братом форварда Манчестер Юнайтед Лукаку.

Напомним, накануне к команде Нила Леннона присоединился украинский вингер Марьян Швед, и уже успел сыграть в двух спаррингах за новый клуб.

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Мир Трансферы Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Боли Болинголи-Мбомбо Боли Болинголи-Мбомбо Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Шотландия
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