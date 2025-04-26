Селтик под руководством Брендана Роджерса выиграл чемпионат Шотландии за четыре тура до конца сезона.

Чемпионат Шотландии, 34-й тур.

Данди Юнайтед – Селтик – 0:5

Голы: Стрейн, 30 (аг), Кюн, 38, 45+3, Ида, 47, 58

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Селтик разгромил на выезде Данди Юнайтед со счетом 5:0. Этой победы было достаточно, чтобы получить очередной титул.

"Кельты" выиграли чемпионат Шотландии в 55 раз в своей истории. Столько же побед имеет враг Селтика – Рейнджерс. Команда Брендана Роджерса является одной из семи в мире, которая выиграла более 100 трофеев. В целом у Селтика 120 титулов. Кроме того, это четвертый сезон подряд, когда "кельты" выигрывают национальное первенство.