Селтик в волевом стиле обыграл Рейнджерс в 32-м туре чемпионата Шотландии. Отчет об Олд Фирм Дерби читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Шотландии, 32 тур

Рейнджерс – Селтик – 1:2

Голы: Рэмзи, 2 – Рогич, 6, Картер-Викерс, 43

Перед стартовым свистком подопечные Джованни ван Бронкхорста отставали от лидера на 3 очка. Соответственно, победа Рейнджерс позволяла догнать Селтик и закрутить интригу в борьбе за титул.

Российский канал из-за Украины завершил трансляцию топ-матча Бундеслиги уже на 13 минуте – видео позора агрессоров

Игра началась по сценарию хозяев. Уже на второй минуте Аарон Рэмзи открыл счет. Валлиец ударом с левой в касание прошил Джо Харта и вывел Рейнджерс вперед. Опытный хавбек отличился во втором подряд поединке за клуб.

Aaron Ramsey had given Rangers the lead after just two minutes with a deft finish. pic.twitter.com/tK9GDqd2yI — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 3, 2022

Такой неудачный старт не смутил "зелено-белых", которые очень быстро отыгрались. Затяжная атака Селтика с несколькими ударами по воротам завершилась удачным добиванием Рогича на 6-й минуте. Оффсайда не было – 1:1.

What a start to the Old Firm!



Two goals in seven minutes as Celtic cancel out Rangers' opener. pic.twitter.com/CDmjo4cZGy — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 3, 2022

Еще до перерыва кельты забили во второй раз и вышли вперед. На 43-й минуте Картер-Викерс после розыгрыша штрафного оказался самым ловким и мощным ударом с нескольких метров вогнал мяч в ворота.

Cameron Carter-Vickers scores in the Old Firm as Celtic come from behind to lead! pic.twitter.com/unvlAW5Sud — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 3, 2022

Этот гол стал последним в матче – вторая половина игры прошла без забитых мячей. Селтик благодаря этой победе упрочил лидерство, оторвавшись от извечного соперника на 6 очков (79 против 73).

"Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України