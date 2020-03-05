Селтик хотел подписать чемпиона мира U-20 в составе сборной Украины

Чемпион Шотландии намеревался приобрести украинского защитника Даниила Бескоровайного, который сейчас выступает в чемпионате Словакии.

О намерении Селтика приобрести Бескоровайного во время зимнего трансферного окна рассказал агент Ярослав Зварич.

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"Селтик с нашей подачи изучал ряд футболистов. Некоторые из тех, кого мы предлагали, подписаны. Некоторых они не захотели подписывать.

По поводу Даниила Бескоровайного у нас был конкретный оффер от Селтика, но, к сожалению, времени до закрытия трансферного окна оставалось мало, а первое предложение клуб не принял. Возможно, дальнейшие переговоры дали бы результат, но дедлайн уже закрывался. Но ничего – все еще впереди", – цитирует Зварича Sport Arena.

Напомним, 21-летний центрбек выступает за словацкий ДАК. Прошлым летом Бескоровайный вместе со сборной Украины U-20 стал чемпионом мира. После этого появлялись слухи об интересе к украинцу со стороны Лацио и Болоньи.

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