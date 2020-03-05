toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Селтик хотел подписать чемпиона мира U-20 в составе сборной Украины

19:31 257 Читати українською
Селтик хотел подписать чемпиона мира U-20 в составе сборной Украины
Валерий Бондарь и Даниил Бескоровайный / Getty Images

Чемпион Шотландии намеревался приобрести украинского защитника Даниила Бескоровайного, который сейчас выступает в чемпионате Словакии.

О намерении Селтика приобрести Бескоровайного во время зимнего трансферного окна рассказал агент Ярослав Зварич.

"Могли лучше встретить", – чемпион мира U-20 Бескоровайный прокомментировал возвращение с Мундиаля

"Селтик с нашей подачи изучал ряд футболистов. Некоторые из тех, кого мы предлагали, подписаны. Некоторых они не захотели подписывать.

По поводу Даниила Бескоровайного у нас был конкретный оффер от Селтика, но, к сожалению, времени до закрытия трансферного окна оставалось мало, а первое предложение клуб не принял. Возможно, дальнейшие переговоры дали бы результат, но дедлайн уже закрывался. Но ничего – все еще впереди", – цитирует Зварича Sport Arena.

Напомним, 21-летний центрбек выступает за словацкий ДАК. Прошлым летом Бескоровайный вместе со сборной Украины U-20 стал чемпионом мира. После этого появлялись слухи об интересе к украинцу со стороны Лацио и Болоньи.

"У роздягальні Волині враження, що хтось помер": стати чемпіоном світу, не зазнатися, відповісти Вороніну і Леоненку

blog_ava
УАФ официально утвердила новый формат УПЛ
19:50
717
Теги
Мир Трансферы Селтик Селтик Дунайска Дунайска Даниил Бескоровайный Даниил Бескоровайный
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
34
мин
Дерби Каунти
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук