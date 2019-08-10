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Селтик без Шведа в составе уничтожил Мотервелл

15:55 37 Читати українською
Селтик без Шведа в составе уничтожил Мотервелл
Мотервелл – Селтик – 2:5 / твиттер ФК Селтик

В матче 2-го тура чемпионата Шотландии Селтик разгромил Мотервелл (5:2).

Чемпионат Шотландии, 2 тур

Мотервелл – Селтик – 2:5

Голы: Доннэлли, 12, 90+1 – Айер, 14, Гриффитс, 41, Форрест, 66, Эдуар, 76, Кристи, 86, (пен.)

Селтик Шведа на выезде разбил Мотервелл. Хотя начало матча было не слишком удачным для "кельтов", Доннэлли уже на 12-ой минуте открыл счет в матче, но Селтик до перерыва вышел вперед благодаря голам Айера и Гриффитса.

Во втором тайме Форрест, Эдуар и Кристи с пенальти сделали счет неприличным, а в компенсированное время Доннэлли еще раз отличился в ворота "зелено-белых".

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Отметим, что украинец Марьян Швед попал в заявку Селтика на матч, но так и не появился на поле.

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Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Мотервелл Мотервелл Шотландия
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