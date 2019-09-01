Селтик без Шведа одолел Рейнджерс и нанес команде Джеррарда первое поражение в сезоне

"Кельты" в очередной раз подтвердили свой статус главного футбольного клуба Шотландии.

Чемпионат Шотландии, 4 тур

Рейнджерс – Селтик – 0:2

Голы: Эдуар, 32, Хейс, 90+3

Удаление: Джонс, 90+5 (Рейнджерс)

Дерби "Старой Фирмы" пришлось на четвертый тур шотландской Премьер-лиги. К сожалению, игрок сборной Украины Марьян Швед снова не попал в заявку Нила Леннона.

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Обе команды добыли максимум очков в первых трех турах, поэтому никто не спешил открываться и дарить сопернику много шансов. В конце концов, Селтик дождался своего момента на 32-й минуте – Одсон Эдуар воспользовался разрезной передачей Джонстона и вывел гостей вперед.

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Рейнджерс не смог быстро ответить на удар соперника, поэтому надежды на спасение пришлось отложить на второй тайм. Селтик был готов к натиску подопечных Стивена Джеррарда и спокойно держал оборону почти до конца встречи. Лишь в последние десять минут "рейнджеры" устроили подобие штурма, который так и не принес желаемых результатов. Зато Селтик удвоил свое преимущество благодаря усилиям Хейса.

2:0 – команда Шведа побеждает и становится единоличным лидером чемпионата Шотландии.