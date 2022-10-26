– Игор, что понравилось и что не понравилось в игре? Какие впечатления от матча?

– Все понравилось. Если результат такой, как надо, когда ничья на вкус, как победа, то это очень положительные эмоции для меня лично как тренера и для всей команды. Мы действительно ждали тяжелой игры, и все европейские команды знают, что играть здесь, на Селтик Парк, перед 57 тысячами человек – это нелегко и для более опытных команд.

Селтик – Шахтер – 1:1 – видео голов и обзор матча с классным мячом Мудрика и фейлом Сикана

Однако мы настолько отважны, настолько храбры, что думаем не столько о последствиях, сколько о своих перформансах, о своей игре. Когда команда показывает, что в течение матча может изменить темп и ритм, стать протагонистом, терпеть, контратаковать и показать характер. Тот характер, который показывает украинский народ, борющийся за нашу свободу, за всех нас. В том числе за спортсменов, играющих и представляющих Украину на самой большой сцене – Лиге чемпионов. Этот результат очень важен для нас. Мы воспринимаем это как большой успех. Ведь три месяца назад никто не верил в нас, однако мы верили. Мы верили в ежедневную работу. И это просто следствие той семейной атмосферы, которую мы создали. Эти ребята – герои, действительно герои.

– Как чувствует себя Даниил Сикан после матча, в котором он не реализовал свой шанс? Был ли у вас с ним разговор?

– Конечно, Даниил расстроен, что не забил мяч в хорошем моменте, но он является частью команды, а команда забивает вместе и проигрывает вместе. Это неотъемлемая часть футбола и мы воспринимаем это как футбол. Реал Мадрид забил нам на последних секундах – и это футбол. Мы должны его поддержать. Поддерживая его, мы поддерживаем самих себя и команду. Что не убивает тебя, то делает сильнее. И мы – семья. На самом деле семья. И все ребята уже к нему подошли, все тренеры, чтобы поднять голову. Ведь из Селтик Парк мало кто выходит так гордо, как мы сегодня.

– Чувствуете, что за вами 40 миллионов украинских сердец и что сегодня вы являетесь флагом Украины?

– Да, это большая ответственность, и мы ощущали эту поддержку украинцев. Мы были сфокусированы и абсолютно мотивированы на игру.

Мы знаем, что украинские солдаты бьются и, к сожалению, гибнут каждый день. Постоянно помним об этом и пытаемся перенести их храбрость на футбольное поле.

Сложно обрисовать эти эмоции. Идет война. И, как вам известно, я хорват по национальности, однако знаю украинцев уже 20 лет и прекрасно понимаю всю ситуацию. Однако важно также понимать ментальность происходящего. Поэтому мы чувствовали всю ответственность и гордость за то, что представляем Украину. Мы сражались до конца и верили, что можем победить. Это было непросто. И вообще вся эта политическая ситуация – она тяжелая. Но мы должны бороться дальше.

– Шахтер уже гарантировал евровесну как минимум в Лиге Европы, но хочется продолжения в Лиге чемпионов. Можете подарить нам этот праздник и пообещать, что с Лейпцигом в Варшаве будет бой, а затем будет Лига чемпионов? И вообще, результат матча Лейпциг – Реал (3:2) удивил вас?

– Мы знаем, что там у Реала не играли ведущие футболисты – Модрич, Бензема, Вальверде. Лейпциг прошел через смену тренера: Марко Розе сменил и схему, и стиль игры. Мы должны понимать, что это сейчас команда, соответствующая второму бюджету в Бундеслиге после Баварии, я думаю. Так что они находятся на достаточно высоком уровне и точно являются фаворитами в нашем противостоянии.

Однако хочу сказать, что мы тоже набрали обороты, чувствуем себя прекрасно, показываем это в каждом матче и, по меньшей мере, можем успешно противостоять сопернику. У нас есть возможность победить. Как выйдет, не знаю. Но будет сражение. Я счастлив, что мы уже приобрели статус участника еврокубков весной. Это большой успех. Однако у каждого из нас есть мечта, которую никто не может забрать – преодолеть группу, и идти все дальше и дальше. Соперник знает, как мы играем тактически, но не знает, что в наших душах и сердцах. И то, за кого мы играем – это очень важно. Это наша сила, – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

После ничьей в Глазго "горняки" гарантировали себе минимум третье место группы. Шахтер сохраняет шансы и на выход в 1/8 финала ЛЧ, но для этого нужно обыгрывать РБ Лейпциг 2 ноября в последнем туре. Любой другой результат отправит "оранжево-черных" в Лигу Европы.

Шахтер гарантировал себе евровесну ничьей с Селтиком – новое шоу Мудрика в ЛЧ, Сикан оформил промах года