Шахтер расписал ничью с Селтиком и гарантировал себе как минимум Лигу Европы. На гол Якумакиса "горняки" ответили точным ударом Михаила Мудрика.

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Sofa Score выбрала лучшим игроком матча именно автора гола в составе Селтика. Игру Якумакиса оценили в 8,0. В составе Шахтера лучшим стал нападающий Лассина Тораоре (7,5). Далее следует голкипер Анатолий Трубин (7,4). Михаил Мудрик и Николай Матвиенко получили по 7,3.

В WhoScored тоже выбрали Якумакиса лучшим, поставив нападающему 7,8. У Шахтера лучшим был Мудрик – 7,7. Вторым идет Богдан Михайличенко (7,2), топ-3 замкнул Анатолий Трубин (7,0).

Решающий матч в Лиге чемпионов "горняки" сыграют 2 ноября в Варшаве против РБ Лейпциг. Победа выведет команду Йовичевича в 1/8 ЛЧ, любой другой результат отправит в Лигу Европы.

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