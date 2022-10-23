Донецкий Шахтер обнародовал список игроков, отправившихся на поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Селтика.

"Горняки" взяли с собой в Шотландию 26 игроков, сообщает официальный Telegram-канал дончан. Отметим отсутствие в списке Марьяна Шведа, отличившегося дублем в поединке 1-го тура против РБ Лейпциг (победа Шахтера со счетом 4:1).

Шахтер готовится к матчу с Селтиком без трех украинцев

Вратари: А. Шевченко, Пузанков, Трубин, Пятов.

Защитники: Кривцов, Бондарь, Тейлор, Михайличенко, Матвиенко, Конопля, Фарина, Козик.

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.

Добавим, что поединок Селтик – Шахтер состоится 25 октября, начало встречи в 22:00. В случае победы "горняки" гарантируют себе евровесну.

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