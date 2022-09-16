"Селтик создал очень хорошее впечатление. Мы понимали, что будет трудный матч. Готовились ко встрече тщательно.

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Тренер отмечал, что будет труднее, чем в матче с РБ Лейпциг (4:1). Говорил, что на этот момент Селтик может быть лучшей командой, чем "быки". Потому мы очень тщательно подошли к матчу. Отдали все силы на поле и сделали все для победы, чтобы обрадовать наших болельщиков", – цитирует Бондаря официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов расписали боевую ничью с Селтиком (1:1) и с 4 очками занимают в группе F вторую строчку.

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