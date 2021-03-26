Не всем понравился подход Луиса Энрике в комплектации состава сборной Испании.

"Фурия Роха" продолжила серию без поражений в квалификациях на чемпионаты мира до 63 матчей. Путь в Катар пиренейцы начали ничьей против сборной Греции. Мало кто остался доволен, а Сельта не могла упустить такой момент для троллинга.

Испания – Греция – 1:1 – видео голов и обзор матча

Клуб из Галисии не смог простить Луису Энрике игнор главного бомбардира команды – Яго Аспаса. Поскольку вчера Испании не хватило качества именно в нападении, пресс-служба "кельтов" нашла оригинальный способ потроллить специалиста.

В соцсетях Сельты появился красноречивый видеоролик. Здесь мы видим фото Аспаса в разном масштабе, а все сопровождается мелодией из кинофильма "Титаник", сыгранной фальшиво. Какие еще нужны намеки!?

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