Чемпионат Испании 2020/21, 26-й тур

Уэска – Сельта – 3:4

Голы: Сиовас, 14, Мир, 17, Феррейро, 74 – Мина, 5, Нолито, 37, Мальо, 52, Бельтран, 77

Реал Сосьедад – Леванте – начало в 19:30

Атлетик – Гранада – начало в 22:00

Игровую программу воскресенья в испанской Примере открывал поединок Уэска – Сельта. Еще в первом тайме команды устроили настоящую перестрелку. На 5-й минуте гостей вывел вперед Мина, однако долго радоваться им не судило – на 14-й Сиовас сравнял, а через несколько минут Мир положил еще один – 2:1. Под занавес тайма игроки Сельты вернули "статус-кво" – отличился Нолито.

Месси первым из всех игроков Барселоны проголосовал на выборах президента клуба – у Лео был особый помощник

После перерыва команды и не думали останавливаться и "качели" продолжалась весь матч – на 52-й Сельта снова вышла вперед благодаря голу Мальйо, а на 74-й хозяева еще раз сравняли усилиями Феррейрой и Галана. За несколько минут Бельтран в который раз изменил счет в пользу гостей – 3:4. Этот гол стал последним в матче, и финальный свисток зафиксировал победу Сельты.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ