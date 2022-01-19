Чемпионат Испании 2021/22, 21-й тур

Сельта – Осасуна – 2:0

Голы: Мальо, 29, Мина, 38

Валенсия – Севилья – начало в 22:30

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Сельта в родных стенах принимала Осасуну. Уже в первом тайме галисийцы оформили комфортное преимущество в счёте: на 29-й минуте Мальо получил скидку от Серви и выстрелил из линии штрафной в ближний угол, а на 38-й Мина замкнул прострел от Аспаса – 2:0! Эти голы и решили судьбу противостояния, став единственными во встрече. Хозяева празднуют победу.

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