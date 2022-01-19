Сельта в родных стенах уверенно победила Осасуну
Осасуна в рамках 21-го тура Ла Лиги потерпела поражение от Сельты (0:2). Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2021/22, 21-й тур
Сельта – Осасуна – 2:0
Голы: Мальо, 29, Мина, 38
Валенсия – Севилья – начало в 22:30
Зинченко не перейдёт в Бетис – в Испании удивлены информацией об интересе к украинцу
Сельта в родных стенах принимала Осасуну. Уже в первом тайме галисийцы оформили комфортное преимущество в счёте: на 29-й минуте Мальо получил скидку от Серви и выстрелил из линии штрафной в ближний угол, а на 38-й Мина замкнул прострел от Аспаса – 2:0! Эти голы и решили судьбу противостояния, став единственными во встрече. Хозяева празднуют победу.
"Если не подпишу контракт с Реалом, останусь среди коров": Пако Хенто – от громкой критики до легенды Мадрида