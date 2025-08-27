В среду, 27 августа, состоялся поединок 6-го тура чемпионата Испании между Сельтой и Бетисом (1:1). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 6-й тур

Сельта – Бетис – 1:1

Голы: Альварес, 47 – Бартра, 45

Поединок между Сельтой и Бетисом, который должен был состояться лишь в 6-м туре, перенесли на более ранний срок. Это сделали для того, чтобы избежать наложения этого тура с первой групповой неделей Лиги Европы, где будет выступать клуб из Севильи.

Команды подошли к очной дуэли с разными показателями. Если Сельта после двух туров имела в своем активе одно очко (клуб из Виго на старте неожиданно уступил Хетафе, а затем разошелся миром с Мальоркой), то Бетис шел пока без поражений (ничья с Эльче и победа над Алавесом).

Гости в первом тайме владел игровым преимуществом и был ближе к голу. В конце концов, под занавес тайма им все-таки удалось пробить оборону соперника, забив "в раздевалку" – после навеса с углового Бартра выпрыгнул выше других и головой направил мяч в нижний правый угол.

Но сразу после перерыва Сельта восстановила статус-кво. Здесь тоже помог корнер. После подачи голкипер был первым на мяче и кулаками выбил мяч на линию штрафной, откуда Альварес с лету пробил – Вальес, казалось, должен был забирать сферу, но умудрился пропустить ее между ног.

Сельта на кураже побежала добивать соперника, но с завершающими ударами не сложилось. Хотя преимущество хозяев по этому показателю было колоссальным (10 против 1). Как следствие, боевая ничья, которая позволила Бетису набрать 5 пунктов и подняться на шестую строчку турнирной таблицы Ла Лиги. Сельта с 2-мя пунктами тринадцатая.

