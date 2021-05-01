В поединке между Сельтой и Леванте можно было нарисовать какое-то турнирное значение, но оно было чисто теоретическим. Математически галисийцы могли зацепиться за еврокубки, отставая от седьмой позиции на восемь очков за пять матчей до конца сезона, а левантийцы на аналогичной дистанции держались от зоны вылета – впрочем, в нынешней форме (3 победы на двоих за 5 последних туров) покинуть середину таблицы практически нереально.

Барса – чемпион Испании, Малиновский с серебром, Холанд без ЛЧ, боль конкурента ПСЖ – прогноз на финиш сезона

Более мотивированными должны были быть футболисты Леванте, которые проиграли три последних поединка, но Сельта в первом тайме выглядела значительно острее. Подопечные Эдоардо Куде могли заработать аж два пенальти и провели три хороших выстрела из пределов штрафной, в то время как у "лягушек" даже нечего вспомнить. До перерыва галисийцы так и не открыли счёт, но уже через пять минут после это сделал Мендес – Браис получил проникающий пас от Аспаса и с правого угла вратарской покатил мяч мимо голкипера. 1:0!

Этот гол отнюдь не изменил содержания игры. Леванте пытался идти вперёд, но ни одного опасного момента создать не удавалось, в то время как Мендес мог забить второй гол уже на 58-й минуте – удар метров с шести парировал Карденас. После этого хозяева запороли ещё несколько моментов, но на 74-й Сельта таки добилась своего: Кариколь прорвался по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Солари замкнул – 2:0! Этот гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Сельта набрала 44 очка, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице. До седьмой строчки галисийцами не хватает пяти зачётных баллов, но конкуренты свои матчи проведут завтра. Леванте, имея в активе 38 пунктов, пока держится двенадцатым.

Ліверпуль та Ман Юнайтед у запеклому дербі, Маліновський випробує тренера для Шахтаря – топ-матчі великоднього вікенду