В Испании состоялись очередные матчи второго тура. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Ла Лига, 2-й тур

Мальорка – Сельта – 1:1

Гол: Морей, 87 – Руэда, 38

Атлетико – Эльче – начало в 20:30

Открывали игровой день Мальорка и Сельта. Встреча выдалась очень равной и по моментам, и по владению. Сельте удалось забить классный гол в конце первого тайма. Сотело отдал на Руэду, а тот точным, изящным ударом переправил мяч в ворота.

Мальорка отыгралась благодаря тому, что Сельта расслабилась в конце матча. Морей ворвался в свободную зону в штрафной площади, куда отскочил мяч и удачно пробил. В итоге 1:1!