Сельта и Леванте встречались в поединке 25-го тура Примеры. Итог встречи узнавайте на Футбол 24.

"Лягушата", несмотря на статус аутсайдера, преобладали соперника в первом тайме. После перерыва подопечные Эдуардо Коудета выровняли ситуацию и забили.

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Это Франко Серви отличился после результативного паса от Хавьера Галана. Леванте пытался выровнять ситуацию на табло, и ему это удалось сделать до финального свистка. Ситуацию на табло сравнил Рохер.

Ничья позволила Сельте подняться на девятую строчку турнирной таблицы Примеры с 32 зачетными баллами. Леванте так и остался последним с 15 пунктами.