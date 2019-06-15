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Сельта смирилась с потерей Макси Гомеса – игрок будет выбирать между Вест Хэмом Ярмоленко и Валенсией

18:30 18 Читати українською
Сельта смирилась с потерей Макси Гомеса – игрок будет выбирать между Вест Хэмом Ярмоленко и Валенсией
Макси Гомес / Reuters

Уругвайский форвард Макси Гомес имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

Нападающий Сельты заинтересовал Вест Хэм и Валенсию, информирует Sky Sports.

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Английский и испанский клубы сделали одинаковые предложения по трансферу 22-летнего уругвайца – 29 миллионов фунтов плюс бонусы. Клуб из Виго устраивают такие условия, поэтому право выбора имеет сам футболист.

Вест Хэм хотел подписать Гомеса еще прошлым летом и в январе этого года, но зимой Сельта настаивала на выплате суммы отступных в 43,3 миллиона фунтов.

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За два последних сезона в Ла Лиге Макси Гомес забил 30 голов и отдал 11 передач в 71 матче.

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