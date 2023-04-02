В рамках программы дня в 27-м туре Ла Лиги провели несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 27-й тур

Сельта – Альмерия – 2:2

Голы: Сеферович, 10, Перес, 42 – Бабич, 7, Пучмаль, 32

Вильяреал – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Парехо, 77 (пен), Джексон, 81

Удаление: Джексон, 90+1 (Вильяреал)

Атлетико – Бетис – 1:0

Гол: Корреа, 86

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Альмерия не смогла покинуть зону вылета, хотя была очень близко. Для этого необходимо было переиграть Сельту на выезде. Андалусийцы дважды выходили вперед во встрече, но хозяева очень быстро отыгрывались.

Счет был открыт уже на 7-й минуте после углового, подачу с которого эффектно замкнул Бабич. Впрочем, уже на 10-й Сеферович завершил контратаку хозяев 2-в-2, переправив в ворота прострел Вейги. Кстати, 20-летний хавбек взял участие в 13 голах при 26-ти матчах Ла Лиге.

Ошибка галисийцев на собственной трети на 32-й минуте завершилась голом Пучмаля, но всего через 10 минут Сельта восстановила статус-кво – Карлес Перес выстрелил с дальней дистанции в правый нижний угол. 2:2 После этого Альмерия затухла, нанеся всего три удара после перерыва. Сельта доминировала, однако конвертировать преимущество в победу галисийцам не удалось. Ничья на Балаидосе!

Вильяреал в родных стенах уверенно победил Реал Сосьедад. Хозяева доминировали на протяжении всей встречи, наиграв почти на три ожидаемых гола и дважды попав в каркас, хотя баски тоже создали несколько хороших моментов – в частности, Кубо попал в перекладину. Тем не менее, суммарная острота ударов "чури-урдин" составила скромные 0,93 xG.

Первый тайм завершился без забитых мячей, да и во втором счет долго не удавалось открыть. Дожать Сосьедад удалось только в конце встречи – на 77-й минуте они заработали пенальти (Парехо реализовал его), а на 81-й Джексон прошел двух защитников в штрафной и пробил в правый нижний угол. 2:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

В турнирном плане это ничего не изменило. Реал Сосьедад остался четвертым, а Вильяреал идет шёстым – впрочем, "жёлтая субмарина" приблизилась к зоне ЛЧ на расстояние четырёх очков.

Бетис гостил в Мадриде, пытаясь оторваться от Вильяреала на четыре зачетных балла и заодно сравниться с Сосьедадом. Для этого нужно было побеждать Атлетико – впрочем, андалусийцы провалились. Команда создала немало острых атак, вываливаясь на ворота 3-в-1 и получая мяч в опасных зонах, но завершение хромало. За весь матч подопечные Мануэля Пеллегрини провели 6 ударов, наиграв на мизерные 0,57 ожидаемых голов.

Атлетико создал намного больше моментов, нанеся 13 выстрелов на 1,66 xG. У хозяев были и попадания в перекладину (Хименес замкнул подачу Гризманна), и врывания на линию вратарской, однако до голов дело никак не доходило.

Открыть счет мадридцам удалось лишь на 86-й минуте усилиями Корреа – тот принял пас от Гризманна, накрутил трех соперников в штрафной и пробил метров с 12-ти. 1:0! "Матрасники" праздновали минимальную победу.

Игроки, которые выходят на замену в Атлетико в текущем сезоне Ла Лиги, провели уже 14 голов. Это самый большой показатель в топ-5 лигах Европы. Благодаря такой результативности команда Диего Симеоне увеличила отрыв от четвертой позиции до шести очков.

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