Сельта представила преемника Кампуша – его роль будет отличаться
Марко Гарсес возьмет на себя роль футбольного директора предпоследней команды Ла Лиги.
Марко Гарсес стал новым футбольным директором Сельты. Как информирует официальный сайт галисийского клуба, он сменил португальца Луиша Кампуша, который до прошлой недели значился внешним советником клуба.
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Сообщается, что роль Гарсеса в Сельте будет существенно отличаться от роли Кампуша. К тому же новый специалист будет ежедневно присутствовать в клубе. Перед Марко будет стоять задача по спасению клуба в Ла Лиге по итогам этого сезона. Он будет отвечать за кампанию во время зимнего трансферного окна.
Сейчас Сельта занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ранее Гарсес работал спортивным директором футбольных клубов Пачука и Лос-Анджелес.
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