Марко Гарсес стал новым футбольным директором Сельты. Как информирует официальный сайт галисийского клуба, он сменил португальца Луиша Кампуша, который до прошлой недели значился внешним советником клуба.

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Сообщается, что роль Гарсеса в Сельте будет существенно отличаться от роли Кампуша. К тому же новый специалист будет ежедневно присутствовать в клубе. Перед Марко будет стоять задача по спасению клуба в Ла Лиге по итогам этого сезона. Он будет отвечать за кампанию во время зимнего трансферного окна.

Сейчас Сельта занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ранее Гарсес работал спортивным директором футбольных клубов Пачука и Лос-Анджелес.

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