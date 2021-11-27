Чемпионат Испании 2021/22, 15-й тур

Алавес – Сельта – 1:2

Голы: Хоселу, 21 – Мина, 11, Аспас, 70

Нереализованный пенальти: Аспас, 70

Валенсия – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Солер, 19 (пен.) – Паласон, 64

Мальорка – Хетафе – 0:0

Сельта не выиграла ни в одном из четырех последних матчей, поэтому в выездной встрече против Алавеса галисийцам нужна была исключительно победа. Гости так сильно настроились, что открыли счет уже на 11-й минуте – это Мина получил проникающую передачу на правый край штрафной и пробил по центру. Пачеко будто и вытаскивал этот удар, однако мяч рикошетом от его кулака залетел за линию ворот. 0:1! Впрочем, через 10 минут баски отыгрались усилиями Хоселу, которому удалось замкнуть кросс от Риохи в зону вратарской. 1:1!

Именно с этим счетом команды и ушли на перерыв. Во втором тайме коррективы в игру внесла погода – в Витория-Гастейсе пошел дождь, а затем и снег. На поле стало больше контактной борьбы и рандомных моментов. В этой ситуации лучше сориентировалась Сельта, которая на 68-й минуте заработала пенальти – Аспас принялся его выполнять, однако Пачеко парировал бездарный удар по центру! Впрочем, Яго тут же сыграл на добивании. 1:2! Этот гол оказался решающим. Галисийцы празднуют победу.

Валенсия вышла вперед в матче с Райо Вальекано еще до середины тайма. Гости нарушили правила в собственной штрафной и Солер мощным ударом в девятку наказал соперника с отметки. Интересно, что за минуту до этого Райо мог торжествовать, будь Лопес на несколько сантиметров точнее.

Гонсалу Гедеш после перерыва мог удваивать преимущество "летучих мышей", но также был неточен. Зато удача улыбнулась гостям – Паласон сыграл на добивании и восстановил статус-кво. Почти сразу Солер пробивал в левый угол – Димитриевски выстрел не проспал. К концу матча Столе во второй раз спас свои ворота после удара Фулькье. Ничья принесла Валенсии 19 очков и девятую строчку турнирной таблицы, Райо Вальекано с 24 баллами – пятый.

Мальорка и Хетафе расписали сверхнудные нули. Команды практически не создали ни одного по-настоящему голевого момента, а гости даже не смогли нанести хотя бы один удар в створ ворот. Как следствие, Хетафе остался предпоследним, а Мальорка – четырнадцатой.

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