Сельта отдала Эмре Мора в аренду Олимпиакосу

Скандальный вингер "кельтов" Эмре Мор продолжает скитания по арендам.

Полузащитник испанской Сельты Эмре Мор продолжит карьеру в Олимпиакосе, сообщает официальный сайт греческого клуба.

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За "красно-белых" 22-летний футболист будет выступать до конца сезона, а Сельта заработает на аренде 410 тысяч евро. Кроме того, пирейцы иметь первоочередное право выкупа футболиста. Первую половину сезона Мор провел в аренде в Галатасарае.

Напомним, полузащитник сборной Турции начал профессиональную карьеру футболиста в датском Норшелланне в 2015 году. Через год Мор перешел в дортмундскую Боруссию за 9,75 млн евро. Поиграв сезон за "шмелей" турок перебрался в Сельту за 13 млн евро, став самым дорогим трансфером "кельтов" в истории.

Однако игрок не нашел общего языка с тогдашним наставником испанского клуба Хуаном Карлосом Унсу, потеряв место в основе. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.

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