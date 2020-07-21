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Сельта официально подписала экс-хавбека Фейеноорда

21 июля 21:45 - Читати українською
Сельта официально подписала экс-хавбека Фейеноорда
Ренато Тапия / AFP

Сельта из Виго объявила о трансфере полузащитника сборной Перу Ренато Тапии. В сезоне 2019/20 он защищал цвета роттердамского Фейеноорда.

Перуанский центрхав перебрался в Ла Лигу, сообщает официальный сайт клуба.

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Сельта подписала Тапию в статусе свободного агента. Его контракт с Фейенордом завершил действие 30 июня. С галисийцами Тапия заключил 4-летнее соглашение. В Европе он выступает с 2013 года, когда перебрался в Твенте.

В сезоне 2019/20 Ренато Тапия провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 результативные передачи.

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