Сельта официально подписала экс-хавбека Фейеноорда

Сельта из Виго объявила о трансфере полузащитника сборной Перу Ренато Тапии. В сезоне 2019/20 он защищал цвета роттердамского Фейеноорда.

Перуанский центрхав перебрался в Ла Лигу, сообщает официальный сайт клуба.

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Сельта подписала Тапию в статусе свободного агента. Его контракт с Фейенордом завершил действие 30 июня. С галисийцами Тапия заключил 4-летнее соглашение. В Европе он выступает с 2013 года, когда перебрался в Твенте.

В сезоне 2019/20 Ренато Тапия провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 результативные передачи.

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