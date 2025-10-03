Испанские клубы –Бетис и Райо Вальекано сыграли свои матчи еврокубков. Результаты и отчет поединков читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, первый тур основного этапа первый тур основного этапа

Райо Вальекано – Шкендия – 2:0

Голы: Лопес, 28, Перес, 32

Лига Европы, второй тур основного этапа

Лудогорец – Бетис – 0:2

Голы: Ло Чельсо, 31, Сон (автогол), 53

Сельта – ПАОК – 1:3

Голы: Якумакис, 37 – Аспас, 45+2, Иглесиас, 53, Сведберг, 70

В стартовом туре Лиги конференций Райо Вальекано одолел албанскую Шкендию. Райо создал момент уже на 3-й минуте. Альваро Гарсия получил классный разрезной пас от партнера и мощно пробил в ближний угол, но голкипер спас свою команду. Позже Трехо оказался первый на мяче вблизи штрафной, однако снова надежно сыграл вратарь Шкендии.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Пача прорвался по флангу и отдал пас на одиннадцать метров, а там Унаи Лопес в одно касание пробил в нижний угол ворот команды соперника. Уже вскоре Райо Вальекано разыграл блестящую комбинацию, которую точным ударом завершил Фран Перес – 2:0.

На 63-й минуте третий гол за Райо забил Оскар Трехо, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда. В итоге Райо Вальекано одержал уверенную победу.

В матче Лиги Европы Бетис встречался с Лудогорцем. Испанцы много контролировали мяч, но первый момент в игре создал Лудогорец. Станич ударом издали "проверил" Вальеса. Бетис ответил выстрелом от Рикельме, который оторвался от защитника вблизи штрафной, но в створ не попал.

Андалусийцы смогли забить на 31-й минуте. Ло Чельсо накрутил нескольких защитников Лудогорца и нанес с границы штрафной – мяч от стойки залетел в ворота. В конце первого тайма гости едва не сравняли счет, после стандарта в исполнении Сона, но сфера пролетела рядом со штангой.

Незадолго после перерыва Бетис увеличил свое преимущество. И на сей раз Сон из Лудогорца сыграл неудачно, переправив мяч в ворота после прострела с фланга. На 79-й минуте Эльзальзули получил пас в штрафной и пробил по воротам, но мяч попал в штангу. Далее Бетис спокойно довел игру до победы.

В еще одном матче Лиги Европы Сельта принимала ПАОК. Гости неожиданно открыли счет на 37-й минуте. Якумакис откликнулся на пас партнера в штрафной и расстрелял ворота хозяев. Однако Сельта смогла отыграться еще в первом тайме – Мингеса сделал проход по флангу и выполнил навес на Аспаса, опытный нападающий головой пробил под перекладину.

Уже на 53-й минуте испанская команда вышла вперед, Борха Иглесиас подхватил мяч на линии штрафной и нанес удар в нижний угол ворот Павленки. Позже вратарь ПАОКа выполнил классный сейв после дальнего удара Сведберга. Впрочем, вскоре Сведберг таки забил, после блестящей комбинации. Арбитр сначала не засчитал взятие ворот из-за офсайда, но изменил свое решение после просмотра VAR. 3:1 – волевая победа Сельты.

