Сельта в рамках 30-го тура Ла Лиги 2024/25 победила Мальорку (2:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Перед матчем на Балеарских остовах сложилось троевластие в борьбе за последнюю путевку в еврокубки. Сельта, Райо Вальекано и Мальорка имели равное количество очков – по 40 – при этом мадридцы свой матч уже сыграли, а галисийцы держали заветную седьмую строчку. Поражение в этом поединке было недопустимым для хозяев.

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Встреча оказалась катастрофически скучной. В первом тайме болельщики увидели всего три удара, а после перерыва их набралось всего десять. Открыть счет удалось Мальорке, за которую уже на 17-й минуте забил Вальент. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе балеарцев.

Впрочем, после перерыва Сельта добавила, отыгравшись усилиями Альфонсо Гонсалеса, которому ассистировал Дуран. На 72-й же минуте гости вырвались вперед благодаря точному выстрелу Фернандо Лопеса – 1:2! Голевую передачу выполнил Мингеса.

Других голов болельщики не увидели. Финальный свисток зафиксировал важнейшую победу галисийцев, которым удалось закрепиться в топ-7 с 3-очковым отрывом.

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