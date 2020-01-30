Сельта объявила о подписании форварда сборной России

Скандально известный российский футболист Федор Смолов сменил холодную Россию на теплую Испанию.

Форвард московского Локомотива Федор Смолов продолжит карьеру в Сельте, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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Переход состоялся на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. Стоимость аренды – 1 млн евро. Кроме того, за "кельтами" закрепляется первоочередное право выкупа футболиста за 6 млн евро. Медосмотр российского футболиста запланирован на завтра.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 19 матчах Локомотива во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результивных передачи. Контракт 29-летнего игрока с московской командой рассчитан до лета 2022 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

Сельта в чемпионате Испании идет в зоне вылета, имея в своем активе 17 очков и опережая последнюю команду Ла Лиги всего на два балла.

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