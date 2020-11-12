Сельта объявила о назначении нового тренера
На тренерском мостике одного из аутсайдеров турнирной таблице Примеры состоялись долгожданные изменения.
Новым тренером Сельты стал Эдуардо Коудет, сообщает официальный сайт команды из Виго.
Сельта уволила главного тренера – команда с ужасной серией без побед зависла над зоной вылета
46-летний аргентинский специалист подписал с галасийским клубом контракт на два года – соглашение будет действовать до июня 2022 года. К слову, Коудет имеет опыт сотрудничества с Сельтой – в 2002 году в качестве игрока он провел в составе своей новой команды 9 матчей.
Предыдущей командой Эдуардо был бразильский Интернасьонал, в котором он работал с декабря 2019 года и с которым оставался на вершине турнирной таблицы бразильской Серии А до самого своего ухода из команды.
Напомним, последним тренером Сельты был Оскар Гарсия, который был уволен 9 ноября. После 9-ти туров в активе команды из Виго 1 победа, 4 ничьи и 4 поражения и, как следствие, 17-ступенька турнирной таблицы Ла Лиги.
"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів