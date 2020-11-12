Новым тренером Сельты стал Эдуардо Коудет, сообщает официальный сайт команды из Виго.

Сельта уволила главного тренера – команда с ужасной серией без побед зависла над зоной вылета

46-летний аргентинский специалист подписал с галасийским клубом контракт на два года – соглашение будет действовать до июня 2022 года. К слову, Коудет имеет опыт сотрудничества с Сельтой – в 2002 году в качестве игрока он провел в составе своей новой команды 9 матчей.

Предыдущей командой Эдуардо был бразильский Интернасьонал, в котором он работал с декабря 2019 года и с которым оставался на вершине турнирной таблицы бразильской Серии А до самого своего ухода из команды.

Напомним, последним тренером Сельты был Оскар Гарсия, который был уволен 9 ноября. После 9-ти туров в активе команды из Виго 1 победа, 4 ничьи и 4 поражения и, как следствие, 17-ступенька турнирной таблицы Ла Лиги.

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