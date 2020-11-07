Программу 9-го тура Ла Лиги открывал поединок между Эльче и Сельтой. Новичок Примеры неплохо влился в элиту, в случае сегодняшней победы имея шанс подняться на седьмую позицию, в то время как галисийцы не выиграли ни один из шести последних матчей. Таким образом, обеим командам было за что бороться.

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Эльче быстро вошёл в игру, открыв счёт уже на 4-й минуте с пенальти, который реализовал Фидель. Он принял участие в четырех из пяти последних голов команды – это был второй самый быстрый гол Эльче в Ла Лиге в XXI веке. Впрочем, Сельте удалось отыграться за четыре минуты до перерыва вследствие неплохой комбинации с дальним ударом Мины в левый нижний угол. 1:1. Во втором же тайме галисийцы прижали дерзкого новичка, но забить хотя бы еще один гол ни они, ни хозяева не смогли. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Таким образом, Эльче набрал 11 зачётных баллов, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице. Сельта, имея в активе семь очок, осталась на семнадцатой строчке.

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