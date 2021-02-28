В рамках 25-го тура испанской Примеры Вальядолид на выезде не сумел удержать победу над Сельтой. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 25-й тур

Сельта – Вальядолид – 1:1

Голы: Мурильо, 90+4 – Орельяна, 70

Кадис – Бетис – начало в 17:15

Гранада – Эльче – начало в 19:30

Вильярреал – Атлетико – начало в 22:00

Воскресную игровую программу испанской Примеры начинал поединок Сельта – Вальядолид. Первая половина встречи была довольно скучной. Лишь несколько моментов, однако их было трудно назвать опасными. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме голевая засуха продолжалась до 70-й минуты, когда Орельяна своевременно оказался на добивании в штрафной и пробил в пустые ворота. Это заставило хозяев проснуться и сразу броситься в атаку. Уже на последних минутах компенсированного времени счет сравнял Мурильо. В итоге – боевая ничья.

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