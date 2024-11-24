Без Ямала и Бальде, но с Гави и Педри

Было интересно посмотреть на Барсу без Ямала в третьем матче сезона. Ламин не вышел в старте с Осасуной, что завершилось поражением с 4 пропущенными – а в Сан-Себастьяне его не было вообще. "Блаугранас" проиграли Сосьедаду. Теперь вингер должен был пропустить поединок с крепкой Сельтой на Балаидосе.

Бальде всегда был основным у Ханси Флика, однако на этот раз Алекса придержали в резерве. Вместо него левый фланг обороны прикрыл Мартин, который едва не наделал беды – мог завершать первый тайм с двумя желтыми и сломал несколько оффсайдных ловушек. Вместо него на второй тайм выпустили Форта.

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Были и приятные новости. Гави вернулся в старт впервые за 382 дня. Существовали вопросы относительно готовности Педри, но и он вышел в основе. Также стоит отметить перевод Рафиньи на правый край атаки – одной из причин неудачи в Сан-Себастьяне называли отказ от этого шага, хотя для бразильца этот фланг является естественным.

К высокой линии Барсы привыкли

Еще в матче против Реал Сосьедада стало заметно, что знаменитая офсайдная ловушка каталонцев не приносит такого же эффекта, как на Бернабеу. Баски избегали положений вне игры благодаря частым диагональным переводам и врыванию из глубины – контролировать такие движения значительно труднее, чем держаться на одной линии с нападающим и ожидать вертикального заброса.

Сельта попыталась выкрутить идею на максимум, особенно активно надавливая на фланги.

Еще чаще высокую линию Барсы проходили благодаря передачам под рывок центрхавов/вингеров из глубины.

Кроме того, галисийцы пытались манипулировать склонностью защитников Барсы к проактивной обороне. Они выдергивали на себя условного Кубарси, ломая стройность задней линии гостей. Важно, что открывания у галисийцев было не одно, а часто – сразу 2-3.

Все это требовало большого количества беговой работы, совмещенной с идеальными таймингами открываний, рывков и передач. Впрочем, команда Клаудио Хиральдеса со своими мощными флангами и интеллектом Аспаса могла попробовать такой футбол. И он приносил кучу моментов – причем они прилетали из всех зон сразу.

Подопечные Ханси Флика поймали Сельту в офсайд всего два раза. LaLiga насчитала хозяевам минимум шесть явных голевых возможностей, портал Fotmob – семь. Команда превзошла Барселону по ударам (15-9) и по ожидаемым голам (2,74 xG против 1,65). Как и по касаниям в штрафной (28-18).

Почти все моменты "крестоносцев" прошли по типичным сценариям. Первый – после диагонали на фланг кто-то из вингеров избегал офсайда и простреливал, или убегал в штрафную. Второй – кто-то из ЦЗ Барсы не уследил за врыванием из глубины, после чего ловил выход один на один (или же атаку направляли на фланг). Несколько острых эпизодов пришло после стандартов.

Уже на 4-й минуте Аспас мог расстреливать ворота Пеньи с прострела Мингесы, однако в створ не попал. Еще через минуту Мартин упустил за спину Аспаса и дал выполнить кросс – Кубарси чудом помешал Дувикасу на замыкании. На 19-й же минуте каталонцы проспали рывок Мориба, позволив ему покатить в центр штрафной. Альварес пробил с рикошетом мимо левой стойки.

Затем случилось еще несколько похожих эпизодов, а на 28-й минуте Аспас уже убегал в чистый один на один с Пеньей. Мартин сбил Яго в штрафной, однако лайнсмен перед этим заметил офсайд. Перед перерывом же Мартин ударил Яго по ногам сзади, чудом не получив второе предупреждение – хотя лидер Сельты устроил эпический скандал, настроив весь стадион против арбитра.

В первом тайме вспоминается также бешеный выстрел Морибы с лета, с подъема, под перекладину. Пенья спас.

На 57-й же минуте Аспас убегал 2-в-2 с Дувикасом и катил под удар, но Пенья снова выручил (а лайнсмен заметил офсайд).

Барса проявила класс, но без Ямала все очень печально

К тому времени "блаугранас" уже вели со счетом 1:0. Сработал перевод Рафиньи на правый фланг. Бразилец воспользовался ошибкой Мингесы при перехвате заброса – вингер убежал в штрафную, снял со спины Оскара и переиграл Гуайту. 0:1.

Перед перерывом Барса могла и закрыть игру. На 41-й минуте один на один вырвался Левандовски, который эффектно перебросил Гуайту – мяч влетел в сетку, однако лайнсмен поднял флажок.

На 44-й же минуте Ольмо бахнул с линии штрафной площади после скидки от Роберта, но Гуайта достал мяч из-под ближней стойки. В промежутке между первым голом и этими двумя эпизодами вспоминается еще... Хм, так ничего больше и не вспоминается!

У каталонцев было несколько интересных атак, но без реальной остроты. В целом же, до перерыва лучшей командой на поле оставалась Сельта. Во втором тайме лучше не стало – Гуайта скучал до 64-й минуты, наблюдая за атаками партнеров. Отсутствие Ямала болезненно било по качеству контригры Барсы.

Несмотря на такую печальную картину, "блаугранас" удалось забить во второй раз. Рафинья снова продавил экс-барселонца Мингеса и подсек мяч на ход Левандовски – Роберт же пробросил мяч мимо одного защитника, продавил другого и легко переиграл голкипера. 0:2. Казалось, что игра завершена.

Флик затянул с заменами, Рафинья запорол ключевой момент

Впрочем, все только начиналось. Проблемы гостей с контролем рывков Сельты превратились в полную неспособность им противостоять. Клаудио Хиральдес бросил в бой свежих игроков – еще на 62-й минуте Альфон заменил Бамба, а на 75-й минуте спасать Галисию отправились Борха Иглесиас и Сотело. Замены начали давать эффект сразу.

Уже на 66-й минуте Альфон получил разрезной пас от Аспаса и нанес обводящий удар с левого края штрафной – слабенько, Пенья поймал мяч. На 66-й же минуте Сельта снова выскочила 2-в-2, но уже без офсайдов. Альварес влетел на правый фланг штрафной и мощно пробил низом, заставив Пенью выполнять очередной сейв.

Давление галисийцев усиливалось, Ханси Флик тянул с заменами, а усталость гостей нарастала. Особенно это было заметно по Касадо – на 66-й минуте он едва не привез пенальти на Аспасе, а на 67-й сбил Яго перед штрафной. Еще через восемь минут Марк присел на желтую карточку, но его оставили на поле. Флик аж на 75-й снял Педри и Гави, выпустив Де Йонга и Фермина.

Между тем, Сельта все активнее лезла вперед, обнажая тылы. Как следствие, на 77-й минуте хозяева пропустили контратаку с проникающим пасом на правый край штрафной. Рафинья пробил низом – впрочем, Гуайта при его ударе зацепил мяч. Тот изменил траекторию, замедлился и попал в стойку, а уже на линии ворот голкипер накрыл сферу. Бразилец запорол ключевой момент второго тайма.

А уже на 82-й минуте произошла ожидаемая катастрофа. Очередной разрезной пас на Мориба спровоцировал Касадо на срыв атаки, хотя до выхода один на один было еще очень далеко. Марк прихватил экс-игрока Барсы и получил вторую желтую, оставив "блаугранас" в меньшинстве. Несмотря на этот факт, Ханси Флик провел следующие замены только на 89-й минуте.

Сельта взорвалась в эндшпиле

Галисийцы должны были забивать и в равных составах, а теперь остановить их было просто нереально. Всего через минуту после удаления хозяева забили гол – это Альфон остановил мяч на границе поля и воспользовался секундным выключением обороны Барсы. Мигель протащил мяч вперед и прострелил на Иглесиаса, а тот переправил мяч в сетку.

Арбитр не засчитал взятие ворот, ведь сфера таки пересекла границу поля. Впрочем, Альфон не остановился – уже на 84-й минуте он налетел на Кунде из-за спины, заставив Жуля потерять мяч. Прямо перед штрафной! Такого в Ла Лиге не прощают. Мигель прошил Пенью. 1:1!

А на 86-й минуте счет сравнялся. Иглесиас протащил мяч из центра до левого края штрафной, откуда прострелил на Аспаса. Яго сбросил справа на Альвареса – Уго же переиграл Форта 1-в-1 и пробил с угла вратарской. Без шансов для Пеньи. 2:2!

На 2-й компенсированной Иглесиас мог и победу принести, пяткой замыкая прострел с правого фланга. Пенья спас Барсу, а уже перед финальным свистком забивать могли каталонцы. Фермин со стандарта забросил мяч в центр штрафной, где к удару готовился Рафинья – впрочем, в последний момент Алонсо (тоже бывший игрок Барсы) выбил сферу.

В конце концов, матч завершился боевой ничьей. "Блаугранас" снова теряют очки без Ямала – а Реал завтра может приблизиться на расстояние в четыре зачетных балла. И это при двух играх в запасе! Чемпионская гонка в Ла Лиге только начинается ...

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