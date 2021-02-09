В рамках 22-го тура испанской Примеры Атлетико в конце матча упустил победу над Сельтой. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Мадридский Атлетико в родных стенах принимал Сельту. В первом тайме команды обменялись голами. На 13-й минуте Мальо с правого фланга навесил в штрафную, где за спину защитнику забежал Санти Мина, который замкнул головой – 0:1. Уже под занавес тайма Суарес откликнулся на блестящую разрезную от Льоренте и сравнял счет.

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Сразу после перерыва "матрасники" вырвались вперед – Ренан Лоди сбросил на дальнюю штангу, где Суарес в касание отправил мяч в ворота, записав в свой актив дубль. До конца матча гости отчаянно пытались вернуть равновесие и на последних минутах основного времени им это удалось – Солари прострелил в штрафную, а экс-звезда Шахтера Феррейра в падении внес мяч в сетку. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2.

Благодаря этой мировой Барселона и Реал сократили отставание от лидера первенства Атлетико до 8-и пунктов (у подопечных Диего Симеоне еще одна игра в запасе). Сельта расположилась на 10-м месте чемпионата.

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