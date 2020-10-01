Сельта – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
22:25 - Читати українською
Сельта в рамках 4-го тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 4-го тура Ла Лиги Сельта – Барселона начался в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Сельта:
Барселона:
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