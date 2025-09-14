Жирона будет гостить на поле Сельты в рамках 4-го тура Ла Лиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Сельта – Жирона состоится сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток на Эстадио Балаидос прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Где смотреть Сельта – Жирона? Прямая трансляция игры доступна на сервисе Megogo при условии наличия подписки. За главными событиями матча также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Владислав Ванат после перехода из Динамо дебютирует за Жирону и сразу попадает в стартовый состав. Двум другим украинцам повезло меньше – Владислав Крапивцов остался в запасе, а Виктор Цыганков до сих пор травмирован и оказался вне заявки.

Стартовый состав Сельты: Раду – Х. Родригес, Домингес, Фернандес – Каррейра, Сотело, Мориба, Мингеса – Аспас (к), Жутгла, Дуран.

Стартовый состав Жироны: Гассанига – Арнау (к), Рейс, Блинд, Морено – Витсель, Унаи – Асприлья, Иван Мартин, Рока – Ванат.