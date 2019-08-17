toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Сельта – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция матча

17:27 93 Читати українською
Сельта – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция матча
Сельта – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 17.08.2019

Сельта принимает мадридский Реал в поединке 1-го тура Ла Лиги 2019/20. Составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч и онлайн-трансляция Сельта - Реал начнется в 18:00 по киевскому времени. В случае победы мадридцы уже в первом туре оторвутся от Барселоны на 3 очка, ведь каталонцы вчера уступили Атлетику Бильбао.

Атлетик – Барселона: отсутствие Месси как приговор каталонской атаке, дебют де Йонга и Гризманна и гениальный Адурис

Отметим, что Зинедин Зидан не выпустил в стартовом составе ни одного летнего новичка.

Сельта – Реал: стартовые составы команд

Сельта: Рубен, Кевин, Костас, Араухо, Оласа, Бельтран, Лоботка, Мендес, Денис Суарес, Аспас, Фдес

Реал: Куртуа, Одриосола, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бейл, Винисиус, Бензема

Запасные: Навас, Милитао, Начо, Хамес, Лукас Васкес, Йович, Иско

Сельта – Реал Мадрид: онлайн-видеотрансляция матча

blog_ava
Михайличенко оценил текущий состав Динамо
11:54
1239
Теги
Видеоновости Сельта Сельта Реал Мадрид Реал Мадрид Сельта - Реал Мадрид Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Нант
18:30
Марсель
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук