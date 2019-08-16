Сельта – Реал: Хамес и Бейл попали в заявку мадридцев на матч 1-го тура Ла Лиги

Гарет Бейл и Хамес Родригес, которых Реал активно пытался продать в течение лета, могут сыграть за "сливочных" в первом официальном матче сезона.

Тренерский штаб Реала определился с заявкой команды на матч 1-го тура чемпионата Испании против Сельты.

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В списке оказалось 22 игрока: Навас, Куртуа, Альтубе; Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола; Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско; Бензема, Бейл, Васкес, Йович, Б. Диас, Винисиус.

К слову, поединок Сельта – Реал состоится завтра, 17 августа, в Виго на стадионе Балаидос. Начало встречи в 18:00.

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