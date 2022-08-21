Реал стартовал в чемпионате с двух побед. После тяжелого успеха с Альмерией мадридцы разбили Сельту на Балаидосе. Сначала команды обменялись 11-метровыми – Бензема и Аспас безошибочно исполнили приговоры. А потом на авансцену вышел Модрич.

Реал Мадрид разгромил Сельту – Модрич забил шедевральный гол, Азар не реализовал пенальти

Лука забил шикарным ударом из-за пределов штрафной, подкрутив мяч в дальний угол. Уже после перерыва хорват вырезал классный пас в разрез на Винисиуса, который превратился в ассист. Точку в матче поставил Вальверде, а Азар не сумел реализовать пенальти.

Так Модрич отпраздновал с Реалом 200 победу в Примере. Когда он уходил с поля на 77 минуте, ему аплодировали болельщики Сельты. Перфоманс мирового уровня, и это уже без Казэмиро и Крооса.