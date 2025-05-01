Финал Кубка Австрии

Вольфсберг – Гартберг – 1:0

Гол: Гаттермайер, 77

В Кубке Австрии редко случаются сюрпризы – за последние 15 лет только две команды из неэлитного дивизиона (Рид и Пашинг) выигрывали этот турнир. Зальцбург является гегемоном, но Штурму также удалось "урвать" свое – в 2018, 2023 и 2024 годах. В этот раз все получилось иначе.

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В Австрии появился новый обладатель Кубка. В финале, который состоялся в четверг, 1 мая, встретились две сельские команды – Вольфсберг и Хартберг. Что характерно, жители обеих деревень полностью поместились на стадионе, рассчитанном на тридцать тысяч мест.

В полуфинале обе команды совершили подвиг, выбив из турнира Аустрию и ЛАСК соответственно. В финале Вольфсберг одержал победу благодаря голу Анджело Гаттермайера на 77-й минуте.

Тем самым команда гарантировала себе участие в квалификации Лиги Европы на следующий сезон.

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