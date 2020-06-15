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Селюк станет куратором последней команды Первой лиги, – журналист

15 июня 23:56 26 Читати українською
Селюк станет куратором последней команды Первой лиги, – журналист
Дмитрий Селюк / Фото из открытых источников

Журналист Роман Бебех анонсировал возвращение известного агента Дмитрия Селюка в Украину.

"Я слышал, что Дмитрий Селюк возвращается в украинский футбол. Этот эпатажный человек берет на себя кураторство футбольного клуба Черкащина.

"Когда Луческу говорит, что создал Шахтер – мне становится смешно": Селюк раскритиковал экс-тренера "горняков"

Это последнее место Первой лиги, я так понимаю, что и вылет во Вторую. Кот д'Ивуар, Буркина-Фасо, иностранный тренер – готовьтесь. Такая формула работает в белорусском Слуцке Их главный тренер мне рассказывал, что они берут африканцев за минимальные средства, ребята готовы играть даже за 200 долларов. Это как площадка для того, чтобы найти нового Яя Туре", – сказал Бебех в эфире Бомбардир.

Напомним, Селюк имеет связи со многими украинскими клубами, в частности, зимой устроил переход своих клиентов Бенито и Каргбо в киевское Динамо.

Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два роки

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Теги
Дмитрий Селюк ОПФК Черкащина ОПФК Черкащина Первая лига
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