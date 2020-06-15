Селюк станет куратором последней команды Первой лиги, – журналист

Журналист Роман Бебех анонсировал возвращение известного агента Дмитрия Селюка в Украину.

"Я слышал, что Дмитрий Селюк возвращается в украинский футбол. Этот эпатажный человек берет на себя кураторство футбольного клуба Черкащина.

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Это последнее место Первой лиги, я так понимаю, что и вылет во Вторую. Кот д'Ивуар, Буркина-Фасо, иностранный тренер – готовьтесь. Такая формула работает в белорусском Слуцке Их главный тренер мне рассказывал, что они берут африканцев за минимальные средства, ребята готовы играть даже за 200 долларов. Это как площадка для того, чтобы найти нового Яя Туре", – сказал Бебех в эфире Бомбардир.

Напомним, Селюк имеет связи со многими украинскими клубами, в частности, зимой устроил переход своих клиентов Бенито и Каргбо в киевское Динамо.

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