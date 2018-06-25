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Селюк: Сейчас Зинченко снова куда-то отдадут или он сыграет полтора матча из 70

08:00 9 Читати українською
Селюк: Сейчас Зинченко снова куда-то отдадут или он сыграет полтора матча из 70
Александр Зинченко / Getty Images

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное будущее хавбека Манчестер Сити Александра Зинченко.

"Был в «Уфе» молодой парень из Шахтера. Шахтер его приготовил. Понятно, что Уфа давала ему играть, раскрутила – продали. Из Манчестер Сити его сдали в аренду – не играл, в этом сезоне стали по чуть-чуть ставить. Почему? Менди получил травму.

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Но когда говорят, что если мы возьмем того или иного игрока, заплатим деньги и вдобавок дадим Зинченко, я думаю, это не совсем хорошо. Я считаю, что Сейдахмету не надо брать пример с Зинченко. Нужно все делать вовремя.

Знаете, сколько у меня было футболистов, таких как Зинченко, которые играли в английской Премьер-лиге? Один сейчас в Швеции, другой – в Норвегии. А они все по 5-6 лет были в Манчестер Сити, тоже выходили иногда. Но это ни о чем не говорит.

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Зинченко надо играть, а сейчас Менди поправился, и вообще вариантов нет. Сейчас его опять надо будет или туда куда-то отправить, или будет играть полтора матча из семидесяти", – цитирует Селюка prosports.kz.

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Уфа Уфа Англия Дмитрий Селюк Александр Зинченко Александр Зинченко Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити
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