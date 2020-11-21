"Динамо – серьезный клуб. На позиции Бенито играет Цыганков, которого не посадят на скамью запасных. Соответственно, Бенито играть не будет. Это молодой талантливый футболист. После продажи Цыганкова он может занять его место. Бенито и Каргбо могли остаться в Динамо в статусе запасных, но мы решили, что для них лучше играть, чем иногда выходить на 10-15 минут.

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Цыганкова должны были продать летом? Его бы давно продали, если бы не эпидемия. Сейчас сложно продать кого-либо, особенно за большие деньги. Если Болонья была готова купить Супрягу, то уже 100% купила бы и Цыганкова.

Предложения? Это вы спросите у Суркиса, это не мой футболист. Я не могу об этом говорить, но я уверен, что были. Даже знаю, что были", – сказал Селюк в эфире Youtube-канала SportArena.

Заметим, Виктор Цыганков является воспитанником Динамо. В текущем сезоне полузащитник провел 14 поединков во всех турнирах, отличился шестью голами и двумя ассистами.

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