Селюк: Поступков Хачериди и Виды не было бы, если бы Гвардиола был наказан

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал недостаточную, по его мнению, борьбу УЕФА с политикой в футболе.

"Поступков Хачериди и Виды не произошло бы, если бы Гвардиола был наказан. Когда политики вмешиваются в работу спортивных федераций, ФИФА жестко наказывает их, а Пепу разрешалось выходить на матчи с символом свободы Каталонии.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Если бы он был отстранен на год из-за смешивания политики и футбола, никто бы этого не делал. Виду и Хачериди выразили определенное отношение, но с этим нужно бороться не через СМИ, а официальным решениями.

Ни один футболист или тренер не имеет права навязывать огромной аудитории рекламу политических направлений", - цитирует Селюка издание Чемпионат.

Напомним, вчера после матча с московским Спартаком украинский защитник ПАОКа Евгений Хачериди показал российским болельщикам щитки в цветах флага Украины.

Хачериди не хотел провоцировать российских болельщиков, – пресс-атташе ПАОКа