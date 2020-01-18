toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ - КРИСТАЛ ПЭЛАС ЭРЛИНГ ХОЛАНД

Селюк на примере Динамо объяснил, почему пытается сотрудничать лишь с топ-клубами

18 января 09:52 172 Читати українською
Селюк на примере Динамо объяснил, почему пытается сотрудничать лишь с топ-клубами
Авангард в матче против Черноморца / ФК Черноморец

Одиозный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о нюансах своей агентской деятельности.

"В целом я охотно готов сотрудничать с другими клубами. Однако есть определенные нюансы. Например, я хотел дать Косевичу (главный тренер Авангарда – прим.) одного игрока, несмотря на Первую лигу. Но, к сожалению, посольство Украины в Нигерии начудили с визой, хотя она у него была и он был на просмотре.

"Он против всех африканцев", – Селюк обвинил Висенте Гомеса в расизме

Некоторые клубы не имеют определенного выстроенного менеджмента, чтобы организовать приезд иностранца в Украине. А в Динамо, например, это отработано до автоматизма, они знают как это делать", – сказал Селюк в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Селюк, известный своими скандальными высказываниями, недавно пристроил в Динамо двух игроков – Ибрагима Каргбо и Олабриана Муиву по кличке Бенито.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

blog_ava
Холанд оформил хет-трик за 20 минут в первой игре за Боруссию Д – дебют года в видеообзоре матча против Аугсбурга
18 января
706
Теги
Первая лига Динамо Киев Динамо Киев Дмитрий Селюк Авангард Авангард Александр Косевич Александр Косевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
18
мин
Ливерпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук