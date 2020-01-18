Селюк на примере Динамо объяснил, почему пытается сотрудничать лишь с топ-клубами

Одиозный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о нюансах своей агентской деятельности.

"В целом я охотно готов сотрудничать с другими клубами. Однако есть определенные нюансы. Например, я хотел дать Косевичу (главный тренер Авангарда – прим.) одного игрока, несмотря на Первую лигу. Но, к сожалению, посольство Украины в Нигерии начудили с визой, хотя она у него была и он был на просмотре.

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Некоторые клубы не имеют определенного выстроенного менеджмента, чтобы организовать приезд иностранца в Украине. А в Динамо, например, это отработано до автоматизма, они знают как это делать", – сказал Селюк в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Селюк, известный своими скандальными высказываниями, недавно пристроил в Динамо двух игроков – Ибрагима Каргбо и Олабриана Муиву по кличке Бенито.

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