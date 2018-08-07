Селюк о переходе Еременко: Это сигнал для молодежи – нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в Спартак

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход Романа Еременко, который отбывает дисквалификацию за употребление кокаина, в Спартак.

"Я думал, что переход Еременко в Спартак – это слухи, но сейчас все серьезно. Считаю невозможным, чтобы народная команда, с наибольшим количеством болельщиков, подписывала игрока, который был пойман на кокаине. Это сигнал для молодежи – нюхайте кокаин, и вы сможете попасть в Спартак. Я удивляюсь, как до этого могли дойтии и додуматься.



Сейчас речь идет о развитии детского спорта, футбола после ЧМ-2018. Получается, что подписание клубом такого человека является пропагандой наркотиков. Тогда надо просто-напросто отпустить многих из тюрем", – цитирует Селюка sport24.ru.

Селюк: Чемпионат Англии для Ярмоленко подходит больше, чем немецкий

Напомним, экс-динамовец Еременко был дисквалифицирован за употребление кокаина на 2 года, срок наказания истекает 6 октября этого года. Последним клубом полузащитника был ЦСКА.