Селюк назвал виновных в отстранении Манчестер Сити Зинченко от еврокубков

Скандально известный футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил Хосепа Гвардиолу и директоров Манчестер Сити в отстранении команды от участия в еврокубках по итогам расследования УЕФА.

"Всегда говорил, что Гвардиола тратит баснословные деньги. Виноваты тренер, генеральный и финансовый директоры, которые должны были остудить его пыл. Мол, хватит, уже более миллиарда потратили, а Лигу чемпионов не выиграли. Они тратили, а страдать будут болельщики.

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Сейчас все начнут бежать с тонущего корабля. Я же, наоборот, считаю, что в такой момент надо сплотиться болельщикам и команде. Вместо того чтобы злорадствовать, скажу, что жаль, что такая команда будет без еврокубков", – цитирует Селюка издание Rsport.

Напомним, вчера, 14 февраля, Манчестер Сити был наказан отстранением от участия в Лиге чемпионов и других турнирах под эгидой УЕФА на двухлетний срок – дисквалификация распространяется на сезоны 2020/21 и 2021/22.

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