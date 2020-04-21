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Селюк: Манчестер Сити следил за Зинченко в Шахтере, это не Уфа его продала

10:41 82 Читати українською
Селюк: Манчестер Сити следил за Зинченко в Шахтере, это не Уфа его продала
Александр Зинченко с бывшими одноклубниками / ФК Шахтер

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что трансфер Александра Зинченко в Ман Сити – заслуга "горняков" и самого игрока, а не российской Уфы.

"Можно найти футболиста, взять его за тарелочку борща, а потом на нем заработать. Что касается Зинченко, то его должны были брать из Шахтера, это не Уфа его продала (имеется в виду трансфер украинца в Манчестер Сити – прим.).

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За ним следили в Шахтере. Уфа играет в антифутбол, а оттуда идут в ЦСКА. Как такое возможно? ЦСКА проигрывает Лудогорцу, а мы говорим, что белорусский футбол – дерьмо. А венгерский чемпионат вы видели? А болгарский?" – цитирует Селюка Championat.

Напомним, Зинченко покинул Шахтер в 2014 году, разорвав контракт с "горняками". В 2015-м он оказался в российской Уфе, которая летом 2016 года продала его в Манчестер Сити за 2 млн евро. В составе "горожан" полузащитник сборной Украины стал двукратным чемпионом Англии.

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