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Селюк хочет отправить Яя Туре в клуб второго дивизиона России

14 мая 21:56 267 Читати українською
Селюк хочет отправить Яя Туре в клуб второго дивизиона России
Яя Туре / Reuters

Скандальный агент гарантирует серьезное усиление представителю ФНЛ Тамбову.

Среди шестерых африканцев, которых Селюк пообещал российскому клубу, может оказаться и бывшая звезда Манчестер Сити Яя Туре.

"Я хочу дать Тамбову около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в следующем году. У нее практически остается бюджет ФНЛ, а на него нужно взять качественных футболистов.

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Этим партнерством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.

И Яя может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что ее часть он спишет на благотворительность", – заявил Селюк Рейтингу букмекеров.

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Ранее звездного ивуарийца связывали с переходом в киевское Динамо.

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Россия Яя Туре Яя Туре Дмитрий Селюк
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