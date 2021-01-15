"Яя дал интервью в Англии о том, что он начинает путь тренера. Но для этого надо еще поучиться, получить лицензию. У Туре есть определенные категории, чтобы работать ассистентом тренера, спортивным директором. У меня есть несколько предложений по его устройству. Яя будет работать и учиться параллельно.

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Клубам нужно приглашать таких специалистов. Туре выиграл на клубном уровне все, что можно. Надо руками и ногами цепляться за это. А здесь Федотов (тренер Сочи), образно говоря, против его назначения. Возможно, он боится, что Яя подвинул бы его. Но Туре не собирается становиться главным тренером Сочи. Все это я говорю образно. К сожалению, большинство тренеров боится иметь рядом такую ​​фигуру, как Яя.

На следующей неделе Туре, скорее всего, приступит к работе в Украине. Я с большим уважением отношусь к руководителю Сочи, представляю интересы его сына. В первую очередь я бы хотел видеть того же Туре в Сочи. Но если бы я лоббировал, Туре бы уже был там. Он не помешал бы ни в Спартаке, ни в Локомотиве, ни в Краснодаре. Яя просто учится и хочет работать ассистентом тренера.

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Когда большинство тренерского цеха пойдет водку пить, Яя будет работать индивидуально с футболистами. Он хочет все с азов пройти сам. Такие люди нужны российскому чемпионату. Яя не идет в Сочи, но приход таких людей, как он, Хави, Иньеста, вызывает интерес и у телевидения. Российский футбол тогда будут показывать и в Европе. Нельзя закрываться одной страной. Туре – футбольный гражданин, в котором заинтересованы во всех странах", – заявил Селюк в комментарии Чемпионату.

Напомним, Туре успел поиграть за такие клубы, как Олимпиакос, Манчестер Сити, Барселону, Монако, донецкий Металлург и Беверен. Год назад ивуариец покинул Циндао Хайню, но о завершении карьеры игрока официально не объявлял.

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